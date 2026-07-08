Wereldvoetbalbond FIFA doet onderzoek naar een racistisch incident tegen de bekende Amerikaanse streamer IShowSpeed. Het incident gebeurde tijdens de WK-wedstrijd tussen Argentinië en Kaapverdië op 3 juli.

"De FIFA is op de hoogte gebracht van een incident waarbij een supporter en IShowSpeed betrokken waren", liet de voetbalbond weten. "De FIFA veroordeelt racisme, haat en discriminatie in al hun vormen ten strengste. Dergelijk gedrag hoort niet thuis in het voetbal, bij het wereldkampioenschap of waar dan ook in de samenleving."

IShowSpeed, die eigenlijk Darren Watkins Jr. heet, heeft tijdens het toernooi wedstrijden gelivestreamd. De 21-jarige heeft op YouTube ruim 57 miljoen abonnees en in een recente video was ook onder meer FIFA-voorzitter Gianni Infantino te zien. Op beelden op zijn YouTubekanaal is een confrontatie te zien met een Argentijnse supporter. De streamer heeft zelf een tenue van Kaapverdië aan.

Tijdens dit WK is racisme vaker het onderwerp van gesprek geweest. Zo kregen voetballers van Oranje nadat zij een penalty hadden gemist in de verloren strafschoppenserie tegen Marokko te maken met racistische uitlatingen. De KNVB deed aangifte. Later tijdens het toernooi liet de Paraguayaanse senator Celeste Amarilla zich racistisch uit over de Franse voetballer Kylian Mbappé. Die uitspraken werden breed veroordeeld en de Franse voetbalbond is van plan een juridische procedure te starten.