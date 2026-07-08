In het bijzijn van groothertog Guillaume van Luxemburg zijn in Frankrijk de eerste euromunten met daarop zijn beeltenis geslagen. Op Instagram deelt het hof woensdag beelden van het moment.

Te zien is hoe Guillaume een rondleiding krijgt door de fabriek waar de munten geslagen worden. Ook poseert hij lachend met een van de nieuwe munten met daarop zijn beeltenis. Het ontwerp is gemaakt door de Italiaanse kunstenaar Chiara Principe, die volgens het Luxemburgse RTL in 2021 ook al een speciale 2 euromunt voor het Vaticaan maakte.

Guillaume volgde in oktober zijn vader Henri op als groothertog van Luxemburg. Sinds de introductie van de euro in 2002 heeft de beeltenis van Henri altijd op de Luxemburgse munten gestaan. De nieuwe munten met daarop het silhouet van Guillaume, die in tegenstelling tot zijn vader naar links kijkt, worden vanaf 13 juli in gebruik genomen.