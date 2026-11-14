De Filipijnen hebben de eerste editie van Eurovision Asia gewonnen. Zangeres CARMELLE kreeg met haar nummer Sobra-Sobra de meeste stemmen van de jury's en het publiek en won met 211 punten. Gastland Thailand eindigde als tweede.

Aan de eerste editie van het Aziatische songfestival, dat plaatsvond in de Thaise hoofdstad Bangkok, deden elf landen mee. Vietnam kwam als eerste in actie, Maleisië was als laatste aan de beurt tijdens de wedstrijd die onder meer live via YouTube te volgen was. Bij het evenement in Bangkok was ook de Bulgaarse zangeres DARA, die dit jaar het Eurovisie Songfestival won, aanwezig. Zij zong haar winnende nummer Bangaranga en nieuwe single Bad Idea, en reikte ook de trofee uit aan de winnaar.

Het evenement kende een intermezzo in de vorm van een spelshow. Daarbij kregen drie fans de kans om een ticket voor het Eurovisie Songfestival volgend jaar in Burgas te winnen.

Het idee voor een Aziatische variant van het songfestival bestond al jaren, maar de plannen kwamen tot nu toe nooit van de grond.