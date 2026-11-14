Het televisieprogramma WNL Op Zondag begint op zondag om 08.45 uur, een uur eerder dan normaal. In de speciale uitzending staat de politieke crisis centraal, aldus de omroep.

In het programma zijn onder anderen oud-minister Henk Kamp, voormalig burgemeester Ahmed Aboutaleb, oud-Elsevier-hoofdredacteur Arendo Joustra en politiek verslaggever Tessa van Viegen te gast. De presentatie is in handen van Rick Nieman.

Deze week ontstond een politieke crisis nadat D66 en CDA een deal hadden gesloten met oppositiepartijen PRO en Volt over het belastingplan.

RTL-talkshow Renze heeft op zondagavond ook een extra uitzending ingelast vanwege de crisis. De gasten daarvan zijn nog niet bekend.