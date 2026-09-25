Film 9 to 5 met Dolly Parton terug in bioscopen voor goede doel

De film 9 to 5 met de onlangs overleden zangeres Dolly Parton keert tijdelijk terug in de Amerikaanse bioscopen. De film uit 1980 met Parton, Jane Fonda en Lily Tomlin is van 9 tot en met 15 oktober in de bioscopen te zien, maakte Disney bekend.

De aankondiging komt op de eerste zogeheten Give Like Dolly Day, een nieuwe jaarlijkse viering die in het teken staat van Partons inzet om kinderen te helpen en gemeenschappen te inspireren om het verschil te maken in het leven van kinderen. De datum verwijst naar de titel van de film. Disney maakte in de aankondiging bekend dat de opbrengst van elk kaartje voor de film naar Imagination Library gaat, een initiatief van Parton om kinderen aan te moedigen om te lezen.

9 to 5 gaat over drie secretaresses die genoeg hebben van hun baas en wraak zweren. De film werd onlangs door ABC in de Verenigde Staten uitgezonden en trok miljoenen kijkers.