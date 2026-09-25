Vriendin Ben Saunders: mijn hart voelt als een grote open wond

De vriendin van de overleden zanger Ben Saunders, Janita Engels, heeft op Instagram stilgestaan bij het verlies van haar partner. Ze schrijft dat haar hart voelt "als een grote open wond" en dat een groot deel van haar met Saunders is meegegaan. "Ik hou zoveel van je, ik weet echt niet hoe ik deze ga doen."

De twee waren dertien jaar samen en deden volgens haar vrijwel alles samen. "Waar ik was was jij en andersom", schrijft ze. Ze vertelt onder meer hoe ze samen tatoeëerden, zongen, met vrienden op pad gingen en tijd doorbrachten met hun kinderen. Ook stond ze bij zijn optredens naar eigen zeggen altijd schuin voor het podium. "Wat vind ik je knap, wat ben ik trots op je."

De afgelopen week verkeerde Engels naar eigen zeggen in shock. "Ik voelde geen kou, warmte of honger, dorst." Toch lukte het haar om voor de kinderen Stacey, Nikia en Benji te zorgen. "Ik geloof dat jouw handen op mijn rug ervoor zorgen dat ik niet door mijn benen ga en de ene voet voor de andere zet."

'Allesomvattende pijn'

Ook schrijft Engels dat ze de afgelopen week voortdurend bij Saunders heeft gewaakt, samen met mensen die dicht bij hem stonden. Vooral de momenten voor het slapengaan, waarop ze hem nog even kon knuffelen en kussen, noemt ze waardevol. "Er bestaat geen woord die deze rauwe allesomvattende pijn uit kan leggen", schrijft ze over haar rouw. Ze eindigt haar bericht met de woorden: "Sowieso jouw vrouw! Forever yours my darling."

Saunders overleed vorige week op 43-jarige leeftijd. De zanger was als vermist opgegeven, waarna de politie een grote zoekactie begon bij de Rijkerswoerdse Plassen bij Arnhem. Daar werd zijn lichaam gevonden. De politie sloot een misdrijf uit, een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.