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Film Champagne met Huub Stapel gaat uit in Braziliaanse bioscoop

17 jul , 7:00Entertainment
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De Nederlandse roadmovie Champagne, met Huub Stapel en Leo Alkemade in de hoofdrollen, is volgende maand te zien in de Braziliaanse bioscopen. De hitfilm, die in Nederland meer dan 200.000 bezoekers trok, draait vanaf 6 augustus in 121 Braziliaanse theaters.
Brazilië is het eerste land na Nederland waar Champagne een bioscooprelease krijgt. Regisseur Tim Kamps laat weten "ontzettend trots" te zijn. "We zijn blij dat ook de Braziliaanse fans van Huub en Leo nu naar de film toe kunnen", zegt Kamps.
De film is gebaseerd op het persoonlijke verhaal van cabaretier Leo Alkemade en zijn vader. De tragikomedie gaat over een volwassen zoon die met zijn ongeneeslijk zieke vader op reis gaat naar de champagnestreek. Ook Beppie Melissen, Jennifer Hoffman en Ton Kas spelen in de film.
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