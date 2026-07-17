Jett Rebel heeft liefde voor muziek herontdekt: muziek is alles

Jett Rebel is terug van weggeweest. Nadat hij in mei voor het eerst in drie jaar nieuwe muziek uitbracht met zijn single Changes Coming 'Round The Bend, komt daar vrijdag het vervolg met Sorry Mama. Ook is zijn eerder aangekondigde album klaar, vertelt de singer-songwriter in gesprek met het ANP.

"Ik heb mijn liefde voor muziek weer terug", vertelt Jelte van den Dungen, zoals Jett Rebel eigenlijk heet. "De afgelopen jaren zijn heel pittig geweest voor me en dat is heel verdrietig. Muziek is sinds ik kleuter was mijn grote passie. Maar die liefde was even weg. Ik was niet meer blij en alles voelde zwaar. Nu voel ik die liefde weer terugkomen. Muziek is alles voor me."

Doordat de 35-jarige zanger dit jaar tien jaar clean is, staat hij naar eigen zeggen veel meer in contact met zichzelf. Hier zingt hij ook over in zijn nieuwe nummer. "Ik durf met Sorry Mama meer te zijn wie ik wil zijn. Het gaat over mijn gevoel uiten en eerlijkheid. Ik ben niet meer de artiest die liedjes over meisjes schrijft. Het gaat veel meer over de krochten van je ziel blootleggen. Ik vind het leuk om te schrijven vanuit een oprechte plek."

Van den Dungen vervolgt dat hij veel muziek op de plank heeft liggen. "Ik ben sowieso van plan dit jaar veel singles uit te brengen." Volgens de zanger bevat zijn nieuwe muziek invloeden uit rock, soul en pop. In het najaar treedt de zanger op verschillende locaties op in Nederland met zijn Peace, Love & Rock 'n Roll-tour. "Ik heb hier zelden zo erg naar uitgekeken. We werken met de band heel hard en iedereen zit er met zoveel passie in", besluit hij.