Het International Film Festival Rotterdam (IFFR) heeft Pepijn Kuyper benoemd tot zakelijk directeur. Hij is de opvolger van Clare Stewart, die na de komende editie stopt, maakte het festival maandag bekend.

Kuyper is momenteel algemeen directeur van Amerpodia, de organisatie achter drie Amsterdamse cultuurhuizen: de Rode Hoed, Felix Meritis en De Nieuwe Liefde. Daarvoor gaf hij leiding aan film- en culturele organisaties in onder meer Rotterdam, Utrecht, Nijmegen en Amsterdam. Eerder was hij zakelijk directeur van het Nederlands Film Festival en directeur-bestuurder van LUX in Nijmegen en LantarenVenster in Rotterdam.

Het IFFR heeft naast een zakelijk directeur ook een festivaldirecteur, die verantwoordelijk is voor de artistieke kant van het festival. De komende editie van het International Film Festival Rotterdam vindt plaats van 28 januari tot en met 7 februari.