Koning Felipe heeft maandag een nieuw cultureel centrum voor tentoonstellingen en sociale activiteiten geopend in Madrid. In het voormalige hoofdkantoor van een mijnbouwbedrijf is de expositie Cervantes: de grote meeslepende tentoonstelling gevestigd.

De vorst bezocht de tentoonstelling over de Spaanse schrijver Miguel de Cervantes, die het beroemde boek Don Quichot schreef. Het Spaanse hof omschrijft de expositie als "een cultureel project dat technologie, innovatie en historische nauwkeurigheid combineert in een reis door het leven en werk van onze meest universele schrijver". De tentoonstelling loopt tot en met mei 2027.

Op beelden van het Spaanse hof is te zien hoe Felipe wordt rondgeleid en uitleg krijgt over de expositie, waar onder meer documenten, oude kunstwerken en boeken te zien zijn. Verder kunnen bezoekers met een VR-bril als het ware door het leven van Cervantes wandelen. Ook de koning maakte van de gelegenheid gebruik en zette een VR-bril op.