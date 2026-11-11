De omstreden Gaza-documentaire NAZA heeft in Nederland binnen zes weken meer dan 100.000 bezoekers getrokken. Dat heeft distributeur Cherry Pickers woensdag aan het ANP gemeld. Ook in België doet de film het goed, met tot nu toe 40.000 bezoekers. NAZA is wereldwijd inmiddels gezien door anderhalf miljoen mensen.

De distributeur spreekt van een "mijlpaal" dat een documentaire als NAZA zoveel bezoekers heeft getrokken. Recente succesvolle documentaires in de Nederlandse bioscopen waren Free Solo, die 85.000 mensen trok, en Oscarwinnaar No Other Country, waarvoor in de Benelux 55.000 kaartjes werden verkocht.

Regisseurs Yuval Abraham en Rachel Szor spraken voor hun film met 24 klokkenluiders uit het Israëlische leger en de inlichtingendienst. Zij vertellen gedetailleerd dat het Israëlische leger bij het uitschakelen van vermeende Hamas-strijders soms bewust tientallen burgers doodt, onder wie kinderen. NAZA, de titel van de film, verwijst naar de Israëlische legerterm voor 'nevenschade'. De film draait in Nederland nog in bijna veertig bioscopen.

Andere Europese landen waar NAZA het bovengemiddeld goed doet, zijn Frankrijk en Italië. De Israëlische regering heeft woedend gereageerd op de documentaire. Volgens premier Benjamin Netanyahu vertelt NAZA een "vals, misleidend en bevooroordeeld verhaal". De premier heeft echter geen onderbouwing gegeven voor die claim. Netanyahu kondigde ook een onderzoek aan naar de bronnen en de makers, maar hiervan is de afgelopen maand niets meer vernomen.