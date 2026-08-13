De romantische komediefilm How to Lose a Guy in 10 Days uit 2003 levert Matthew McConaughey bijna 25 jaar later nog altijd het meeste geld op. Dat vertelt de acteur donderdag in de podcast Happy Sad Confused.

"Het is misschien wel mijn favoriete romcom en veel mensen zijn gek op die film. En het levert mij nog steeds het meeste op van alle films die ik ooit heb gemaakt. Veruit. Met een ruime marge", zegt de acteur. Volgens presentator Josh Horowitz wordt de film "waarschijnlijk voor altijd op elke zender" herhaald, waarop McConaughey zegt dat de film ook vast veel in studentenhuizen met vrouwen wordt gedraaid.

In de film speelt McConaughey de rol van reclamemaker Benjamin. Hij wedt met zijn baas dat hij binnen tien dagen iedere vrouw op hem verliefd kan laten worden. De vrouw in kwestie die hij voor zich moet zien te winnen, journaliste Andie (Kate Hudson), werkt net aan een artikel over hoe je een man in tien dagen kunt dumpen.

Voorheen was maart de meest lucratieve maand van het jaar voor de acteur, zegt hij. "Toen je alleen nog maar dvd's of kabeltelevisie had, kreeg ik elk jaar in maart een dikke cheque vanwege Valentijnsdag." Maar ook na bijna 25 jaar is How to Lose a Guy in 10 Days volgens McConaughey in het genre nog steeds toonaangevend. "Dat is door de jaren heen een echte klassieker in het romantische-komediegenre gebleven."