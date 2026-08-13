DUBLIN (ANP) - Ajax heeft zich met het schaamrood op de kaken geplaatst voor de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. De club uit Amsterdam kwam in de uitwedstrijd tegen het povere Shelbourne uit Ierland niet verder dan een gelijkspel (2-2), na een zege van vorige week in de Johan Cruijff ArenA (3-1).

Sion is de tegenstander van Ajax in de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van het derde toernooi voor clubteams van de UEFA. De Zwitsers schakelden het Armeense Noah uit.