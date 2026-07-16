Filmfestival en DAFF verwerpen kritiek op stemprocedure Kalveren

Het Nederlands Filmfestival (NFF) en de Dutch Academy for Film (DAFF) staan "achter het zorgvuldige proces" waarmee de films en documentaires worden geselecteerd die meedoen in de competitie om de Gouden Kalveren. Dat laten beide organisaties donderdag in een korte verklaring weten. Zij reageren hiermee op de kritiek van meerdere filmmakers dat hun films buiten de boot vallen. Het gaat onder meer om de makers van de succesvolle bioscoopfilms PAAZ en Champagne en de documentaire Het Hart van Amsterdam.

De makers van de films vinden het raar dat een klein groepje juryleden bepaalt welke films er überhaupt in aanmerking komen voor de Kalveren-competitie. Veel producenten en regisseurs kregen afgelopen week opeens een brief dat hun producties niet meedoen in de competitie. Volgens de makers betekent dit ook dat hun films niet op het Nederlands Filmfestival worden vertoond. Maar volgens een woordvoerder van het festival is dit niet altijd het geval.

Juryleden

"De eerste ronde wordt verzorgd door een selectiecommissie, bestaande uit zes DAFF-leden en een vertegenwoordiger van het NFF", melden de twee organisaties in hun verklaring. Welke juryleden dat precies zijn, wordt niet gedeeld. "De selectiecommissie beoordeelt de ingezonden films op basis van vooraf vastgestelde criteria en maakt vanuit haar expertise een inhoudelijke afweging." Na deze eerste selectieronde mogen leden van de DAFF stemmen op de geselecteerde films en zo bepalen wie de nominaties en later de prijzen zelf winnen.

Het NFF en de DAFF zeggen te "begrijpen dat het voor makers en betrokkenen teleurstellend is wanneer een film niet wordt geselecteerd voor de Gouden Kalf-competitie. Tegelijkertijd vraagt een competitie met een groot aantal inzendingen om het maken van keuzes."