Podcast Jan Slagter en Cisca Dresselhuys voorlopig uitgesteld

De nieuwe reeks van de podcast van Jan Slagter en Cisca Dresselhuys is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat bevestigt een woordvoerder van Omroep MAX na berichtgeving van het AD. De podcast wordt uitgesteld om "persoonlijke omstandigheden" van Dresselhuys.

In een column op de website van de ouderenomroep deelde Dresselhuys begin juli dat haar echtgenoot kampt met gezondheidsproblemen. Hij was via de spoedeisende hulp op de intensive care terechtgekomen, waar hij enige dagen aan de beademing lag, schreef ze. Ten tijde van de column was hij alweer een aantal weken thuis.

De nieuwe reeks van 'Slagter & Dresselhuys weten het beter' zou op 18 juli van start gaan. In de zomerserie bespreken de oud-hoofdredacteur van Opzij en de omroepbaas de actualiteit en ontvangen ze wekelijks een gast.