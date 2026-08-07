Peter Faber was een "markante, veelzijdige en vrijgevochten mens en acteur". Dat zegt directeur Marjolijn Bronkhuyzen van het Nederlands Film Festival (NFF) vrijdag in reactie op het overlijden van de gelauwerde Faber. De acteur was in 2023 een van de eregasten op de openingsavond vanwege zijn rol in de openingsfilm Sweet Dream.

"Hij heeft een enorme staat van dienst en was tot het laatste moment actief", zegt Bronkhuyzen. "Altijd recht door zee en buitengewoon vol liefde voor het film- en theatervak. We wensen zijn dierbaren veel sterkte met het verlies."

Faber overleed donderdag op 82-jarige leeftijd. In zijn lange carrière speelde Faber in talloze films, series en theaterstukken. Hij was te zien in oorlogsklassiekers als A Bridge Too Far en Soldaat van Oranje, en hits als Ciske de Rat en Schatjes! Ook was Faber te zien in series als Prettig Geregeld en Duel in de Diepte.