DEN HAAG (ANP) - De rechtbank in Den Haag heeft een gevangenisstraf van zes jaar en tbs met dwangverpleging opgelegd aan Arie M. (26) voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter (29). Dit gebeurde in hun ouderlijk huis in Gouda op 26 augustus vorig jaar. "De wijze waarop de verdachte het slachtoffer om het leven heeft gebracht, behoort qua geweld en gruwelijkheid tot een buitencategorie", aldus de rechtbank in het vonnis.

Het slachtoffer was gestoken met een mes in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Zijn hals was grotendeels doorgesneden. Op het mes zaten DNA-sporen van de verdachte en het slachtoffer.

Bij M. is een psychotische stoornis vastgesteld, wat hem sterk verminderd toerekeningsvatbaar maakt. Hij is in het Pieter Baan Centrum onderzocht. De psycholoog en psychiater hebben bij hem een waanstoornis met een religieuze kleuring vastgesteld. Zijn broer speelde een belangrijke rol in het waansysteem van de verdachte en werd door hem als bedreigend ervaren. M. heeft verklaard zich niets te herinneren van de steekpartij, behalve dat er een knop bij hem omging en het zwart voor zijn ogen werd toen hij zijn broer in de woonkamer zag staan.

Ontoerekeningsvatbaar

Het Openbaar Ministerie had acht jaar cel en tbs geëist. De rechtbank ziet geen bewijs voor handelen met voorbedachte raad. M. is daarom vrijgesproken van moord.

De advocaat van M. stelde dat zijn cliënt volledig ontoerekeningsvatbaar is en vroeg de rechtbank hem zo snel mogelijk aan een tbs-behandeling te laten beginnen. Daar gaat de rechtbank niet in mee. Volgens de rechters heeft M. tijdens de zitting geen enkele vraag beantwoord en geen inzage gegeven in zijn beweegwereld. In afgeluisterde gesprekken met zijn familie zei hij niets te zullen zeggen en spoorde hij zijn zusje aan eveneens geen verklaring af te leggen. "Dit wekt de indruk dat de verdachte in zekere mate berekenend omgaat met zijn procespositie", aldus de rechtbank.