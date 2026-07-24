Filmmaker Chuck Russell (74) overleden

De Amerikaanse filmregisseur Chuck Russell is overleden. Hij stierf woensdag op 74-jarige leeftijd onverwacht in zijn woning, heeft zijn familie aan TMZ laten weten. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

Russell maakte gedurende zijn carrière verschillende grote films, waarvan The Mask uit 1994 een van de bekendste is. Hij debuteerde in 1987 met A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors en maakte daarna de culthorror The Blob.

Zijn grote doorbraak kwam met The Mask, de film die van hoofdrolspelers Jim Carrey en Cameron Diaz grote sterren maakte. De special effects in de film leverden hem een Oscarnominatie op voor beste visuele effecten. Later maakte Russell onder meer Eraser met Arnold Schwarzenegger in de hoofdrol en The Scorpion King, waarin Dwayne 'The Rock' Johnson zijn eerste grote rol had.

Na een pauze van veertien jaar keerde Russell in 2016 terug met I Am Wrath waarvoor hij samenwerkte met John Travolta. Met de Grease-ster werkte hij enkele jaren later opnieuw samen voor Paradise City, waarin ook Bruce Willis speelde. Russell maakte in 2024 zijn laatste film: Witchboard.