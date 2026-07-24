IOC verwerpt klacht mensenrechtengroep tegen FIFA-voorzitter

LAUSANNE (ANP/RTR) - Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft de klacht van mensenrechtenorganisatie FairSquare tegen voorzitter Gianni Infantino van wereldvoetbalbond FIFA wegens schending van de regels voor politieke neutraliteit verworpen. Volgens het IOC valt de zaak buiten de jurisdictie van de ethische commissie, aldus een IOC-woordvoerder.

Mensenrechtenorganisatie FairSquare had in december een klacht ingediend bij de ethische commissie van de FIFA. FairSquare was van mening dat Infantino herhaaldelijk zijn neutraliteitsplicht had geschonden ten gunste van de Amerikaanse president Donald Trump. De organisatie diende afgelopen juli een klacht in bij het IOC met daarin twee recente zaken van tijdens het WK voetbal.

"De ethische commissie van het IOC heeft vastgesteld dat, overeenkomstig het Olympisch Handvest, elke internationale federatie haar onafhankelijkheid en bestuurlijke autonomie behoudt", aldus de woordvoerder.