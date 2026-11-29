Leonardo DiCaprio heeft zelf gekozen om niet terug te keren in de rol van Rick Dalton in de nieuwe film The Further Mis-Adventures of Cliff Booth. De Amerikaanse acteur zou maar weinig scènes spelen en bovendien een kostuum moeten dragen om dikker te lijken, zegt regisseur David Fincher in een interview met GQ.

Volgens Fincher zat Dalton in drie scènes in de eerste versie van het script. "Rick Dalton begon als de mollige teruggekeerde strijder en ze eten een heleboel Mexicaans eten", vertelt Fincher. "Dan is hij nog twee scènes en dan wordt hij een soort Obi-Wan Kenobi; hij is een soort geest."

DiCaprio had er weinig zin in om twaalf dagen lang vulling onder zijn kleren te dragen. "Toen zei hij: 'Weet je, ik laat deze zitten'", aldus Fincher. Schrijver Quentin Tarantino had daar begrip voor, volgens de regisseur.

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth is een vervolg op de film Once Upon a Time ... in Hollywood, over de uitgerangeerde acteur Rick Dalton en zijn stuntman Cliff Booth, gespeeld door Brad Pitt. The Further Mis-Adventures of Cliff Booth kwam vrijdag uit.