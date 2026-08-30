Finneas O'Connell treedt in het huwelijk

Finneas O'Connell, beter bekend als muzikant FINNEAS en vaste producer van Billie Eilish, is in het huwelijk getreden. De broer van de zangeres gaf zijn jawoord dit weekeinde aan youtuber Claudia Sulewski, melden Amerikaanse media.

De ceremonie vond plaats op een ranch in Santa Barbara in Californië, in het bijzijn van familie en vrienden. Eilish leidde de huwelijksvoltrekking.

Volgens Vogue droeg Sulewski vier verschillende outfits van designer Oscar de la Renta tijdens het trouwweekend: één voor het diner vooraf, één voor de ceremonie, een jurk voor de openingsdans en het feest, en eentje voor de afterparty. Onder de gasten waren onder anderen Justin en Hailey Bieber, Rachel Sennott, Rebecca Black en Jason Sudeikis.

O'Connell leerde Sulewski in 2018 kennen via een datingapp. Vorig jaar vroeg hij haar ten huwelijk.