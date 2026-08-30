Koning Filip reikt beker uit op WK hockey

De Belgische koning Filip heeft zondag de finale bijgewoond van het wereldkampioenschap hockey voor mannen in het Belgische Waver. De vorst reikte de wereldbeker uit aan het winnende team Duitsland. Ze versloegen Spanje met 1-0.

Filip had ook speciale aandacht voor de Belgische vrouwen, die zaterdag het brons binnensleepten in Amstelveen. De speelsters keerden zondag terug in België. Tijdens de rust van de mannenfinale werden ze in de spotlights gezet.

Volgens persbureau Belga feliciteerde de koning de 'Red Panthers' persoonlijk achter gesloten deuren met hun medaille. Ook poseerde hij samen met het team voor een foto.