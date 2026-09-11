Het Braziliaanse hooggerechtshof heeft een onderzoek geopend naar mogelijke corruptie en witwassen door Flávio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro en kandidaat bij de presidentsverkiezingen van volgende maand. Hij is een verdachte in een schandaal rond de financiering van een controversiële film over zijn vader.

Het is niet bekend wat de rol van Flávio Bolsonaro precies zou zijn geweest bij die film, maar donderdag deed de politie al meerdere huiszoekingen. Toen meldde de politie dat bij de financiering van de biopic, genaamd Dark Horse, mogelijk publiek geld gebruikt is dat bedoeld was voor parlementaire projecten. Flávio Bolsonaro zit sinds 2019 in de Braziliaanse senaat.

De huiszoekingen van donderdag vonden plaats bij het hoofd van het productiebedrijf achter de film en een parlementariër die bekendstaat als bondgenoot van de oud-president. Flávio Bolsonaro noemde het onderzoek een "poging tot politieke inmenging" in de verkiezingen.

Failliet verklaard

Eerder werd bericht dat de rechtse presidentskandidaat de omstreden bankier Daniel Vorcaro zou hebben benaderd om de film te financieren. Hij was het hoofd van een inmiddels failliet verklaarde bank, die onderzocht wordt voor miljoenenfraude. Dat onderzoek hangt samen met het schandaal rond de film. Vorcaro zit vast, in afwachting van zijn zaak.

Flávio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de linkse zittende president Luiz Inácio 'Lula' da Silva. De eerste ronde van de verkiezingen is op 4 oktober, waarschijnlijk volgt drie weken later een tweede ronde. De film Dark Horse, met de Amerikaanse acteur Jim Caviezel als Jair Bolsonaro, moet later dit jaar verschijnen.