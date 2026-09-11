Simone Kerseboom, toezichthouder bij Ongehoord Nederland, is eerder deze week vertrokken bij de omroep. Dat bevestigt zij vrijdag aan het ANP na berichtgeving van het AD. Op de website van ON! is te lezen dat Kerseboom is vertrokken vanwege "persoonlijke redenen".

De voormalig toezichthouder wil niet zeggen of haar vertrek verband houdt met het omstreden Hitler-item dat ON! onlangs uitzond. In een uitzending van de omroep constateerde voormalig hoofdredacteur Joost Niemöller dat de Duitse dictator bepaalde zaken "gewoon heel goed" zei.

Kerseboom voegt eraan toe dat ze de organisatie het beste wenst. Haar naam is inmiddels niet meer te zien op de website van de omroep. Anderhalve week geleden stapte hoofdredacteur Niemöller ook op, na de commotie over zijn Hitler-uitspraken.

Deze week werd bekend dat ON! mogelijk verdwijnt uit het publieke bestel na het voorgenomen besluit van mediaminister Rianne Letschert om de licentie van de omroep in te trekken.