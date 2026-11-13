Flemming schrijft single en filmsong voor De Bevers

De nieuwe single van John en Kees de Bever is geschreven door Flemming. Dat vertelt Kees, echtgenoot van de zanger en realityster, in een interview met De Telegraaf. Ook schreef de 30-jarige zanger de titeltrack voor de film De Bevers: alles voor de fans! en is hij daarin te zien.

"John en ik kennen hem een beetje uit Tante Pietje in Den Bosch, waar we allemaal graag komen. Ik stelde op een gegeven moment aan John voor om Flemming te vragen een liedje voor onze film te maken", vertelt Kees. Volgens hem belde John de zanger daarna op en sprak hij de zin: "Hé, je moet even een nummer voor onze film maken." "En dat deed Flemming - met zijn schrijversteam bestaande uit Colin Heikens, Marcus Adema en Marten Oosterhaven - ook nog", vervolgt Kees.

Naast het nummer voor de film wilden John en Kees nog een liedje van Flemming. Dat is de nieuwe single van De Bevers geworden, Onderweg Naar Jou, die vrijdag uitkwam. Nadat hij de twee nummers voor de heren schreef, werd hij uitgenodigd op de set, waardoor hij in de film te zien is.

Volgens Kees moest John nog wel overtuigd worden van de nieuwe stijl. "Die houdt niet van nieuwe dingen. Dan is het van: 'Moeten we dat nu wel doen, vinden de mensen dat wel leuk?'", licht hij toe. "En vervolgens claimt hij natuurlijk dat het zijn eigen idee was."