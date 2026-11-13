Enkele regionale omroepen dupe van storing Microsoft Outlook

DEN HAAG (ANP) - Enkele regionale omroepen hebben last van de wereldwijde storing bij Microsoft Outlook. Omroep Flevoland en RTV Utrecht melden op hun sites dat ze problemen hebben met het binnenkrijgen van mails.

Door de storing bij Microsoft Outlook kunnen tienduizenden gebruikers over de hele wereld niet bij hun mail. Ook online vergaderen via Teams, eveneens van Microsoft, levert problemen op. AI-assistent Copilot is ook getroffen.

Het bedrijf schrijft de storing toe aan 'verhoogde belasting' van de infrastructuur. Binnen korte tijd lagen de diensten van Microsoft plat in 74 landen en gebieden, meldde storingssite Downdetector.