Het nieuwe seizoen van de politieserie Flikken Maastricht gaat op 1 januari van start, heeft omroep AVROTROS donderdag aangekondigd.

In het 21e seizoen zijn er hoofdrollen voor Angela Schijf en Egbert Jan Weeber, die een nieuw team vormen. AVROTROS deelde begin september al de eerste beelden van het nieuwe duo in actie.

In het vorige seizoen was Eric Corton nog te zien als de nieuwe collega van hoofdpersonage Eva van Dongen. Het personage Floris Wolfs, vertolkt door Victor Reinier, werd uit de serie geschreven. De acteur moest de serie verlaten na klachten over zijn gedrag.