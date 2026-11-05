Een medewerker van de veiligheidsdienst van het Noorse koningshuis (PST) wordt niet vervolgd, omdat hij of zij het hof in augustus 2024 zou hebben gewaarschuwd dat Marius Borg Høiby zou worden opgepakt. De zaak is geseponeerd door gebrek aan bewijs, melden Noorse media.

De 29-jarige Høiby, oudste zoon van de Noorse koningin Mette-Marit, werd destijds voor de eerste keer gearresteerd na een geweldsincident in de nacht ervoor. De PST-medewerker werd daarover ingelicht, maar dat zou zijn gebeurd voordat een daadwerkelijk besluit was genomen over een arrestatie.

"De melding was ingegeven door veiligheidsoverwegingen, en het viel binnen de taken van de medewerker om met het Koninklijk Huis te overleggen over veiligheidsgerelateerde kwesties", stelt Spesialenheten for politisaker, dat onderzoek doet naar interne zaken binnen de politie. De onderzoekers hebben niet vastgesteld of de bewuste medewerker de geheimhoudingsplicht heeft geschonden.

Berichten over de mogelijke waarschuwing riepen destijds bij Noorse media en deskundigen veel vragen op vanwege het risico op bewijsvernietiging.