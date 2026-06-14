Flodder-actrice Lettie Oosthoek (88) overleden

Actrice Lettie Oosthoek is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt regisseur Dick Maas aan het ANP. Oosthoek was vooral bekend van haar rol als buurvrouw Neuteboom in de serie Flodder, geregisseerd door Maas.

Ze speelde het personage in de film Flodder uit 1986, de vervolgfilms Flodder in Amerika! en Flodder 3 en later ook in de televisieserie Flodder. Daarnaast had de actrice een kleine rol in films als Amsterdamned en Donna Donna.

Oosthoek was getrouwd met acteur en regisseur Peter Oosthoek. Het echtpaar kreeg drie kinderen.