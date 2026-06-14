Iraans voetbalteam aangekomen in Los Angeles voor eerste WK-duel

LOS ANGELES (ANP/RTR) - Het veelbesproken Iraanse voetbalelftal is zondag (plaatselijke tijd) aangekomen in de Amerikaanse stad Los Angeles voor de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Nieuw-Zeeland. De ploeg kwam gevlogen vanuit hun basiskamp in het Mexicaanse Tijuana.

Het is voor het eerst in de historie van het WK dat een gastland een land ontvangt waarmee het in oorlog is. Het conflict leidde lang tot onzekerheid over de deelname van Iran aan het WK. De Verenigde Staten werkten ook tegen door aanvankelijk geen visa te verstrekken aan vijftien stafleden, onder wie de bondsvoorzitter Mehdi Taj.

Bij het hotel waar de ploeg verblijft, is politiebewaking aanwezig. Er was vlak voor de aankomst van de Iraanse ploeg op de luchthaven van Los Angeles een demonstratie bij het Los Angeles Stadium, waar de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland in de nacht van dinsdag op woensdag wordt gespeeld. Het was een protest tegen het huidige regime in Iran.