Floor Jansen brengt nieuw solonummer uit

Floor Jansen brengt vrijdag een nieuwe single uit. Run is de eerste single van de zangeres sinds haar solodebuut Paragon uit 2023. "Muzikaal voelt het als het begin van iets zwaarders en directers", zegt ze zelf over het nummer.

"Voor mij gaat Run over jezelf niet langer kleiner maken om te passen in een vorm die nooit de jouwe is geweest", licht de 45-jarige zangeres toe. Jansen is vooral bekend als leadzangeres van de Finse symfonische metalband Nightwish en haar deelname aan Beste Zangers in 2019. "Het gaat erom het masker af te zetten, je eigen bewegingen te vertrouwen en te durven om zo gezien te worden."

Jansen heeft in 2026 meerdere concerten op het programma staan. Ze treedt onder meer op in het Zuiderpark en Paradiso.