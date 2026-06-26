Defilé Veteranendag afgelast om hitte, koning wel naar schouwburg

Koning Willem-Alexander neemt zaterdag tijdens de landelijke Veteranendag in Den Haag geen defilé af, omdat deze niet doorgaat vanwege de verwachte hitte. Dat meldt de organisatie vrijdag. Het openingsprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Daar is de koning volgens planning bij aanwezig, laat de Rijksvoorlichtingsdienst desgevraagd weten.

Het programmaonderdeel waarbij de koning langs de Hofvijver de winnaar van de Witte Anjer Prijs 2026 en kinderen van een basisschool uit Maasbree zou ontmoeten, gaat door maar is verplaatst naar de schouwburg. De kinderen hebben de Kidswedstrijd van dit jaar gewonnen met het ontwerpen van een muurschildering.

De voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, Jaap Smit, noemt het "uitermate sneu" dat het defilé niet doorgaat. Volgens Smit keken veteranen er het hele jaar naar uit. Maar het comité zegt de weersverwachting en de adviezen van de Haagse autoriteiten niet te kunnen negeren.

Het KNMI verwacht dat de temperaturen zaterdag kunnen oplopen tot 36 graden. Daarom geldt zaterdag code oranje. Vorig jaar ging het defilé ook niet door. Reden was toen de NAVO-top, die enkele dagen eerder in Den Haag werd gehouden.