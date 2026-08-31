Floortje over de oceaan vanaf 3 november te zien

Floortje Dessing keert dit najaar terug op televisie met het programma Floortje over de oceaan. In het programma reist Dessing door de Koraaldriehoek, tussen Indonesië, de Filipijnen en Papoea-Nieuw-Guinea, meldt omroep BNNVARA. Ze ontmoet onder meer onderzoekers, natuurbeschermers en nomaden.

In Floortje over de oceaan gaat het onder meer over vervuiling, opwarming en de achteruitgang van het zeeleven. Dessing bezoekt mensen die zich inzetten om de oceaan te verbeteren. Het programma is vanaf 3 november te zien.

Dessing maakte hiervoor tien seizoenen van haar serie Floortje naar het einde van de wereld.