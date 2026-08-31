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Man (44) vrij na val vrouw van balkon in Eindhoven

31 aug , 19:56Landelijk
anp310826170 1
ANP
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EINDHOVEN (ANP) - De 44-jarige man die zaterdag werd aangehouden na de val van een 48-jarige vrouw van een balkon van een woning in Eindhoven, is vrijgelaten. Onderzoek heeft volgens de politie uitgewezen dat de val waarbij de vrouw zwaargewond raakte een ongeluk is. De man is niet langer verdachte.
Het incident gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag bij de woning van de 44-jarige man aan de Philitelaan. Hij werd aangehouden omdat de omstandigheden rond de val volgens de politie in eerste instantie "erg onduidelijk waren".
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