Het zelfvertrouwen van Florence Pugh heeft "een flinke impuls" gekregen nadat ze als hoofdrolspeelster en uitvoerend producent had meegewerkt aan East of Eden. De 30-jarige Britse actrice beschrijft tegenover The Hollywood Reporter dat het maken van de miniserie voor Netflix "een enorm belangrijk moment was" in haar carrière.

De actrice, eerder bekend van haar rol als Black Widow in Marvel-films, vond het "geweldig" dat schrijver en bedenker Zoe Kazan haar niet alleen als actrice, maar ook als uitvoerend producent wilde mee laten werken aan East of Eden. "Ze wilde echt dat ik deel uitmaakte van het proces, ze wilde het samen met mij tot stand brengen", beschrijft Pugh. Ze kreeg naar eigen zeggen "een kans die een enorm belangrijk moment was om een stap vooruit te zetten en op een andere manier leiding te geven".

"Dat soort momenten in iemands carrière zijn het begin van een echt gevoel van zelfvertrouwen", aldus Pugh.

In de miniserie East of Eden wordt het verhaal verteld van Cathy Ames, gespeeld door Florence Pugh. In het leven van Ames staan twee keer twee broers centraal: de zoons van Ames, Caleb en Aron, en de twee broers Adam en Charles Trask. East of Eden speelt zich af tussen het einde van de negentiende eeuw en de Eerste Wereldoorlog.