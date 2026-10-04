Twee gewonden bij steekpartij op kermis Leidens Ontzet

LEIDEN (ANP) - In Leiden zijn zaterdagavond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Die vond plaats op de Molenwerf, waar op dat moment de kermis was vanwege Leidens Ontzet. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden.

Het steekincident gebeurde even na 23.15 uur, na een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn na de steekpartij weggerend in de richting van het Schuttersveld. Vanwege de festiviteiten was het druk in de binnenstad. De politie roept getuigen op zich te melden.