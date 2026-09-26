Florence Pugh was niet bang om openlijk Palestina te steunen

Florence Pugh is naar eigen zeggen honderdduizenden volgers kwijtgeraakt, maar was nooit bang om zich uit te spreken voor Palestina. De Britse actrice, bekend van haar rol als Black Widow in Marvel-films, was in september bij het evenement Together for Palestine. Daar zei ze dat "zwijgen in het zicht van zulk leed geen neutraliteit, maar medeplichtigheid is."

In een interview met het tijdschrift Vanity Fair vertelt Pugh dat haar team het haar niet afraadde om stil te blijven over de situatie rondom Palestina. De 30-jarige actrice was juist dankbaar dat haar team regelde dat ze bij het evenement kon zijn, omdat het overlapte met het productieschema van Avengers: Doomsday waar Pugh in speelt.

Desondanks blijft Pugh zich uitspreken, vertelt ze tegenover Vanity Fair. "Baby's gaan nog steeds dood, moeders lijden nog steeds. Het is echt verschrikkelijk om zulke pijn te zien, terwijl zoveel in ons leven gewoon door lijkt te gaan", aldus Pugh.