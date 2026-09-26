Eerdmans en Stoffer sceptisch na positieve geluiden PRO en Volt

DEN HAAG (ANP) - Joost Eerdmans (JA21) en Chris Stoffer (SGP) vragen zich af of zij tevreden kunnen zijn met het nieuwe begrotingsvoorstel van het kabinet, nadat PRO, Volt en ChristenUnie lieten blijken positief te zijn. "Als ze alleen links bedienen en rechts niet, heb je een heel ander schaakbord", zei Eerdmans voorafgaand aan een gesprek met premier Rob Jetten en financiënminister Eelco Heinen.

"We zijn benieuwd waar het kabinet mee komt", vulde Stoffer aan. "Maar het kan niet zo zijn als PRO tevreden is, dat wij dat ook zijn. We hebben het de afgelopen weken bepaald niet onze kant op zien komen."

Voor Stoffer is het een breekpunt dat late abortussen in ziekenhuizen stoppen. Als dat niet gebeurt, dan kan hij de begroting niet steunen, zei hij. Eerdmans is het niet eens met Stoffer, "maar samen uit samen thuis". Het kabinet lijkt niet van plan dit te stoppen.

Met JA21 en de SGP zou het minderheidskabinet een meerderheid voor de begroting hebben in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste Kamer.