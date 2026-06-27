Flotilla-journalist Gijs Sanders vreesde voor leven na arrestatie

Gijs Sanders heeft voor zijn leven gevreesd toen de journalist, die verslag deed van de Global Sumud Flotilla, vorige maand gevangen werd genomen door Israël. Hij werd naar eigen zeggen mishandeld en zag dat andere opgepakte activisten werden gemarteld. "Ik hoorde dat erom werd gelachen", kijkt de 23-jarige journalist terug in een interview met de Volkskrant, "dat ze genoten."

"Wat me verraste, is dat ik mezelf onder controle wist te houden, en nooit aanleiding heb gegeven om in elkaar gebeukt te worden. Al heb ik ook geluk gehad: soms sloegen ze er ook zonder aanleiding op los", zegt Sanders. "Ik zag wel dat anderen dapperder waren, mensen die opstonden om te zeggen dat iemand echt een dokter nodig had, en dat ze pas zouden gaan zitten als die kwam. Zoiets durfde ik niet. Het hielp ook niet, trouwens. Ik heb nooit gezien dat er een dokter kwam."

Voordat militairen hun schip enterden, vernietigden Sanders en cameraman Diederick Groenewoud bewust materiaal door telefoons en hun laptop overboord te gooien. De beelden hadden ze daarvoor al naar Hilversum gestuurd. Ook hield Sanders in eerste instantie achter dat hij journalist is.

"Ik heb de hele reis getwijfeld of ik dat aan de Israëliërs zou moeten melden. De activisten hadden bij eerdere missies gezien dat journalisten juist een target waren", zegt hij daarover. "Daarom heb ik bij de eerste interceptiepoging voor de kust van Kreta mijn perskaart overboord gegooid." Later vertelde Sanders alsnog dat hij alleen verslag deed, maar hij kreeg naar eigen zeggen "geen speciale behandeling".

De documentaire die Sanders en Groenewoud maakten voor het BNNVARA-platform De Marker is vanaf volgende maand te zien.