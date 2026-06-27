Orgel Joke overweegt het rustiger aan te doen

Joke Meijer, beter bekend als Orgel Joke, denkt voorzichtig na over het einde van haar carrière. De 77-jarige toetsenist uit Vlaardingen vindt het "geen gek idee om het in de toekomst rustiger aan te gaan doen", zegt ze zaterdag in AD-magazine Mezza.

"Er komt een dag dat ik geen Orgel Joke meer ben, mijn gezondheid mij in de steek laat of mijn kinderen geen zin meer hebben om mee te gaan. In mijn eentje ga ik niet verder", stelt Meijer, die ook meer tijd voor haar vrienden zou willen maken. "Nu treed ik ieder weekend op, meestal overnacht ik in de buurt van een festival of evenement, en is het weleens lastig om ruimte in mijn agenda te maken voor vrienden."

Meijer, die in coronatijd een internethit werd en nu op veel grote festivals speelt, vindt de grootste winst van haar succes dat ze nu hechter is met haar kinderen. "We zijn een soort familiebedrijf: de één doet de boekingen, de ander is mijn regisseur. Mijn kleinzoon brengt en haalt mij als ik moet optreden."

Als ze eenmaal stopt, is Meijer niet van plan luxe te gaan rentenieren. "Mij krijg je voorlopig niet weg uit mijn flatje."