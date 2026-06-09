De Ierse band Fontaines D.C. is erg geraakt door de dood van hun manager Trevor Dietz. De band meldde via Instagram dat Dietz afgelopen zondag is overleden.

"Trevor was sinds het begin van de band bij ons. We hebben nooit een Fontaines D.C. zonder hem gekend", schrijft de band. Volgens de leden was Dietz "het zesde bandlid". "Hij gaf om ons en om alles wat eerlijk en juist was. Wij zullen hem altijd missen."

Fontaines D.C. bracht in 2019 het debuutalbum Dogrel uit. Het meest recente album Romance verscheen in 2024. Vorig jaar speelde de band op festival Lowlands.