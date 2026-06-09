De van moord verdachte zoon van regisseur Rob Reiner, Nick Reiner, wil 1,5 miljoen dollar uit een trustfonds van zijn ouders gebruiken voor zijn verdediging. Dat meldt CBS News op basis van rechtbankstukken.

Nick Reiner (32) wordt ervan beschuldigd zijn vader en zijn moeder Michele Singer Reiner in december te hebben vermoord. Hij heeft schuld ontkend aan de aanklachten.

Volgens de ingediende stukken heeft Reiner recht op geld uit een trustfonds dat zijn ouders voor hem hadden opgericht. Zijn advocaten stellen dat de beheerder van het fonds de uitbetaling zonder geldige reden tegenhoudt. Reiner wil het geld gebruiken voor juridische kosten en andere uitgaven.

De zoon van de regisseur werd kort na de dood van zijn ouders gearresteerd. De strafzaak loopt nog. In september staat een nieuwe zitting gepland.