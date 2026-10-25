Foodfluencer Pien Wekking maakt kans op Gouden Kookboek 2026

De populaire foodfluencer Pien Wekking maakt dit jaar voor het eerst kans op het Gouden Kookboek. Dat heeft boekenkoepel CPNB zondag gemeld. De vrouw achter het Instagram-account Pienlaathaaretenzien maakt kans op de prijs voor haar boek Pien's Dinner Club Comfortrecepten. Volgens de jury nodigt Wekking "je direct aan tafel voor een lange, gezellige avond vol lekkers. Zij combineert verrassend soepel gerechten uit allerlei windstreken."

Andere kanshebbers op de prijs zijn Janneke Philippi met Canapé, Joeri Veul met Heilig Boontje, Carl Lemette en Mas van Putten met Maluku, Perry de Man met Sama Sama en Tamara Ivanovic met Zure-kersen-hart. Opvallend is dat drie van de genomineerden een inzicht geven in de keuken van een ander land: Maluku en Sama Sama gaan over de Molukse keuken en Zure-kersen-hart is een eerbetoon aan de Bosnische keuken.

Het publiek kan nu tot 5 december zijn stem uitbrengen om de winnaar te bepalen. Het Gouden Kookboek wordt sinds 2007 uitgereikt. De winnaar krijgt een gouden zeefdruk met een oorkonde en mag zich een jaar lang het kookboek van het jaar noemen. Oud-winnaars braken door nadat zij met deze prijs werden bekroond, zoals Yvette van Boven, Jigal Krant, Rutger van den Broek en Nadia Zerouali.