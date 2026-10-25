Miljoen kijkers voor eerste aflevering Hitster

De nieuwe RTL 4-spelshow Hitster is zaterdag begonnen met iets meer dan een miljoen kijkers. Het programma, dat wordt gepresenteerd door Chantal Janzen, was daarmee primetime het best bekeken programma, blijkt uit voorlopige cijfers van Nationaal Media Onderzoek (NMO).

Hitster is gebaseerd op het gelijknamige spelletje waarin teams een tijdlijn van bekende liedjes in de juiste volgorde moeten plaatsen. De tv-versie was eerder al in het buitenland te zien.

Zaterdag begon nog een aantal nieuwe programma's. Na Hitster debuteerde op RTL 4 Nederlands Domste met 720.000 kijkers. Een nieuw seizoen van The Connection op NPO 1 startte met 798.000 belangstellenden en de registratie van het jubileumconcert van Jan Smit trok daarna 535.000 kijkers.

Op SBS6 begon de nieuwe kennisquiz Oog om Oog met Dyantha Brooks. Naar dat programma keken 253.000 mensen.