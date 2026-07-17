Fortnite-skins Harley Quinn en Poison Ivy krijgen leeftijdsfilter

De nieuwe skins van Batman-personages Harley Quinn en Poison Ivy in Fortnite hebben een leeftijdsfilter gekregen, omdat deze mogelijk aanstootgevend kunnen zijn. Spelers kunnen de nieuwe looks voor hun personages alleen gebruiken in speelmodi met een leeftijdsgrens van 13 jaar of ouder.

Fortnite, een van de populairste gratis consolegames van het moment, is voornamelijk gericht op jonge spelers. In kindvriendelijke spelmodi, zoals LEGO Fortnite, kunnen de skins van de twee vrouwelijke personages niet gebruikt worden. De outfit van Harley Quinn bedraagt niet meer dan een roodblauwe bikini en die van Poison Ivy is een groen badpak met veel decolleté.

In de videogame van ontwikkelaar Epic Games, die meerdere spelmodi bevat, kunnen spelers hun personages aankleden met zogeheten skins. Dit kunnen bepaalde outfits zijn, maar ook gelijkenissen van bekende figuren. Zo werd donderdag bekend dat er vanaf vrijdag drie nieuwe skins van oud-topvoetballer David Beckham beschikbaar komen. Ook andere bekende artiesten als Chappell Roan, Eminem en Sabrina Carpenter hebben hun eigen skin in de game.