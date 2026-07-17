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Laatste bewoners azc Hardenberg weg, locatie definitief dicht

17 jul , 12:31Landelijk
anp170726096 1
ANP
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HARDENBERG (ANP) - De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum (azc) in Hardenberg zijn vertrokken naar andere opvanglocaties. Daarmee sluit het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) definitief de deuren van deze locatie, meldt de organisatie vrijdag.
De opvanglocatie in Hardenberg opende in 2016 en bood gedurende tien jaar plaats aan ongeveer zevenhonderd bewoners. Volgens een overeenkomst met de gemeente Hardenberg had de locatie definitief moeten sluiten op 8 maart 2026. Dat lukte niet wegens een acuut, landelijk tekort aan opvangplekken.
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