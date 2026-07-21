Fotograaf Masayoshi Sukita krijgt oeuvreprijs van Abbey Road

De Japanse fotograaf Masayoshi Sukita ontvangt dit jaar de Lifetime Achievement Award van de Abbey Road Music Photography Awards. De prijs wordt op 24 september uitgereikt in Londen, maakte de organisatie bekend.

Sukita is vooral bekend van zijn 44-jarige samenwerking met David Bowie. Hij maakte onder meer de iconische hoesfoto van Bowies album Heroes uit 1977. Ook fotografeerde hij artiesten als Iggy Pop, Marc Bolan, Joe Strummer en Yellow Magic Orchestra.

De Abbey Road Music Photography Awards bestaan sinds 2022 en zetten muziekfotografie in de schijnwerpers. Vorig jaar ging de Lifetime Achievement Award naar de Britse fotograaf David Bailey.