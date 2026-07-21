Justin Bieber ziet stijging in streams na halftime-show

Justin Bieber heeft een flinke toename gezien in het aantal streams van zijn nummer Everything Hallelujah, waarmee hij zondag optrad tijdens de halftime-show bij de finale van het WK. Dat meldt het muziektijdschrift Rolling Stone.

Volgens het blad werd het nummer op Spotify in de eerste 24 uur na het optreden wereldwijd 240 procent vaker gestreamd. Ook behoorden de zoekopdrachten 'Justin Bieber song hallelujah' en 'Justin Bieber hallelujah song' tot de populairste Google-zoekopdrachten die aan de zanger waren gekoppeld. Bieber bracht het nummer uit in september 2025 op het album Swag II. Tijdens het optreden speelde hij een akoestische versie op zijn gitaar.

Naast de Canadese zanger traden ook onder anderen Shakira, Madonna en BTS op tijdens de halftime-show. De onderbreking van de wedstrijd duurde vanwege de optredens een klein halfuur, terwijl de rust meestal zo'n vijftien minuten duurt.