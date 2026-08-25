Frank Evenblij vergeet Dolly Parton-reis nooit meer

Voor Frank Evenblij leek het alsof Dolly Parton "onsterfelijk" was. Dat zegt de programmamaker in een reactie op haar overlijden op Instagram. Hij leerde dankzij zangeres Ilse DeLange, met wie hij een programma maakte over Parton, alles over haar.

"Zal onze reis door Dolly's smoky mountains nooit vergeten. Amerika had er maar één zoals Dolly, die als enige in staat was dat land nog te verbinden", aldus Evenblij.

Het programma Dolly for President werd in het najaar van 2024 uitgezonden door Omroep MAX. DeLange was groot fan van de countryzangeres.