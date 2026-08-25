Familie Dolly Parton voelt 'pure trots en enorm verdriet'

De familie van Dolly Parton voelt "pure trots en een enorm verdriet" nu de zangeres er niet meer is. Dat zegt haar neef Bryan Seaver, die haar overlijden dinsdag bekendmaakte, in een videoboodschap op sociale media.

"Deze videoboodschap is iets wat Dolly mij jaren geleden heeft gevraagd, lang voordat ik me kon voorstellen dat dit werkelijkheid zou worden", zegt Seaver in de aankondiging. "Als het hoofd van haar beveiliging, al meer dan twintig jaar lang - een rol die mijn vader Larry voor mij vervulde - heb ik me vaak voorgesteld hoe zwaar dit moment zou zijn, maar ik weet het nu pas echt."

"Het is een eer, een eer die gepaard gaat met pure trots en enorm verdriet", gaat Seaver verder. "Maar het verdriet is voor ons, niet voor Dolly. Dolly heeft in het licht geleefd en is in de armen van Jezus, waar ze ongetwijfeld is opgewacht door Carl, haar ouders en talloze anderen die over haar hebben gewaakt en ernaar verlangd hebben haar in de hemel te ontmoeten."

Volgens CNN stierf Parton dinsdag op 80-jarige leeftijd in haar woning in Nashville. Ze zou "vredig" zijn ingeslapen.